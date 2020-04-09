اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان الحكومة تبحث عن السبل الكفيلة بدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع في ظل ازمة كورونا.

وخلال اجتماع عقد امس الاربعاء لتنظيم تقديم تسهيلات الدعم للشرائح الضعيفة المتضررة من ازمة كورونا في البلاد قال جهانغيري، لتكن الطبقات الضعيفة في المجتمع على ثقة بان الحكومة تتابع بجدية البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الدعم لهم من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وصرح النائب الاول لرئيس الجمهورية بان نجاح برنامج التباعد الاجتماعي يستوجب اولا الاهتمام بالشرائح الضعيفة التي تضررت مدخولاتها بشدة بسبب ازمة فيروس كورونا.

واشار الى برامج الدعم الحكومي الطبقات الضعيفة ومنها مساعدة 3 ملايين فرد ليسوا ضمن مظلة الدعم الحكومي بمقدار ما بين 200 الف الى 600 الف تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) واضاف، هنالك مجموعة اخرى ينبغي تقديم الدعم لها ايضا وتتضمن 4 ملايين اسرة سيتم تقديم قروض لها بصفة القرض الحسن ما بين مليون الى مليوني تومان.

واضاف، ان البرنامج الاخر هو تقديم قرض (ميّسر) بمليون تومان لكل اسرة من الاسرة التي تتلقى الدعم الحكومي (23 مليون اسرة) ويتم استيفاء المبلغ منها على مدى عامين حيث يتم خصمه من مبلغ الدعم الحكومي.

كما اشار الى المساعدات التي تقدم من الافراد المحسنين للطبقات الضعيفة في المجتمع، مؤكدا ضرورة تنظيم المساعدات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والعامة والشعبية كي لا يتم نسيان بعض الافراد او المجموعات من الدعم.