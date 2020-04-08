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رقم الخبر: 279237 تاريخ النشر: نيسان 08, 2020 الوقت: 16:33 الاقسام: محليات  
انضمام غواصة من فئة "غدير" الى القوة البحرية الايرانية

انضمام غواصة من فئة "غدير" الى القوة البحرية الايرانية

انضمت غواصة من فئة "غدير" الى القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بعد الانتهاء من اجراء عملية صيانة اساسية (اوفرهول) لها.
وفي مراسم خاصة جرت صباح اليوم الاربعاء برعاية آمر مصانع القوة البحرية للجيش الادميرال فاضل نيا وعدد من قادة المنطقة البحرية الاولى للجيش، انضمت هذه الغواصة الى اسطول الغواصات في المنطقة البحرية الاولى في ميناء "بندرعباس" جنوب ايران.
غواصة الغدير هي طراز من غواصات إيرانية صغيرة وتعتبر أول غواصة تتم صناعتها بأيدي خبراء ومتخصصين مصانع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لاستخدام في المياه الإقليمية والخليج الفارسي وتم تدشينها لأول مرة في مناورات الاتحاد حيث
تتصف بالسرعة والخفة ولها القدرة على الغوص إلى مسافات عميقة.
كشف النقاب عن غواصات غدير الإيرانية خلال احتفال أقيم في ميناء بندر عباس في أغسطس 2010.
تتمتع الغواصة غدير بإمكانية الملاحة في المياه قليلة العمق وهي مزودة بنظام متطور لإطلاق الطوربيدات والصواريخ في الوقت ذاته، وتصيب الهدف بدقة فائقة للغاية.
تمتلك هذه الغواصة كفاءة عالية في نقل القوات بسرعة كبيرة، وفي الاعتراض الدقيق وقطع طرق نقل وشحن القطع البحرية العائمة على السطح وتحت السطح وكشف الأهداف العسكرية المعادية.
ومن الإمكانيات الأخرى التي تمتلكها الغواصة غدير يمكن الإشارة إلى القدرة على نقل القوات الخاصة، القدرة العالية على المناورة، الغوص السريع وتقنية التخفي بعيداً عن أعين الرادار وتنفيذ العمليات بعدد قوات قليلة.
يذكر ان القوة البحرية للجيش الايراني تعتمد على قدراتها الذاتية في تصميم وتصنيع المعدات والاسلحة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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