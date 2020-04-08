ارتفاع وفيات كورونا بالاحتلال.. هذه آخر حصيلة

سجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ست وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما بلغ عدد المصابين المسجلين تسعة آلاف و404. ووصلت إلى تل أبيب شحنة طبية من الصين كانت الحكومة الإسرائيلية قد اشترتها الأسبوع الماضي.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات في إسرائيل إلى 71، أحدثها لرجل يبلغ من العمر 85 عاما، توفي صباح الأربعاء، بحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن النقص في المواد المخبرية يجبر إسرائيل على الحد من إجراء الاختبارات، والتوجه لإنتاجها محليا.

يشار إلى أن حظرا للتجوال يبدأ تطبيقه الأربعاء على مدينة "بني براك"، التي يتركز فيها اليهود المتدينون، والتي باتت البؤرة الأخطر للوباء، جراء رفض سكانها الامتثال للتوجيهات الصحية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت المدينة اعتبارا من الثلاثاء، بشكل كامل، واعتبرتها منطقة محظورة.

وفي السياق وصلت إلى تل أبيب شحنة طبية من الصين كانت الحكومة الإسرائيلية قد اشترتها الأسبوع الماضي.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"،مساء الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اشترت شحنة طبية لصالح نظيرتها الإسرائيلية من الصين، وبأن مطار بن غوريون قد وصلته تلك الشحنة ،الأربعاء".

وبحسب موقع وكالة معا، فقد ذكر "مفزاك لايف"، أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في بجيش الاحتلال، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان ليمور كولينشفسكي، رئيس قسم المشتريات في بعثة نيويورك الأمريكية، أنه يعمل على كثير من موردي المعدات والأجهزة والمواد الطبية والصحية حول العالم، وبأنه نجح في إرسال

كمامات طبية وأقنعة ومواد طبية مختلفة إلى إسرائيل.

ونوه الموقع إلى أن هذه الأقنعة والمواد الطبية مخصصة فحسب لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.