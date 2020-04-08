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رقم الخبر: 279233 تاريخ النشر: نيسان 08, 2020 الوقت: 15:52 الاقسام: محليات  
ظريف: ايران مستعدة لنقل خبراتها في مجال مكافحة كورونا

ظريف: ايران مستعدة لنقل خبراتها في مجال مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الارميني والاذربيجاني ، ان ايران مستعدة لنقل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة فيروس كورونا .
وذكرت دائرة الاعلام في الخارجية الايرانية ان ظريف تلقى اليوم الاربعاء اتصالين هاتفيين من نظيريه الاذربيجاني " المار محمد يارف" والارميني "  زوهراب مناساكانيان"  حيث اعرب الوزيران عن تضامن بلديهما مع ايران في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
من جهة ثانية كتب ظريف تغريدة على تويتر باللغة الروسية رحب فيها بفكرة روسيا الموسومة ( الممر الاخضر بدل الحرب الاقتصادية والحظر ) .
واشار ظريف الى ان العديد من الدول اغلقت حدودها الجغرافية للحد من انتشار كورونا ولكنها فتحت حدود ارسال المساعدات ، اما الرئيس الامريكي دونالد ترامب فقد رفض الدعوات الدولية لرفع الحظر عن ايران من اجل مواجهة كورونا والحيلولة دون انتشاره لدول الجوار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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