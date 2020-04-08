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رقم الخبر: 279230 تاريخ النشر: نيسان 08, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: اقتصاد  
الصليب الأحمر بصدد إنشاء قناة مالية لنقل المساعدات إلى إيران

الصليب الأحمر بصدد إنشاء قناة مالية لنقل المساعدات إلى إيران

أعلنت رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، في لقاء مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية، عن جهود اللجنة لإنشاء قناة مالية لتلقي المساعدات الإنسانية الدولية لإيران.
وأفادت قاعدة معلومات جمعية الهلال الأحمر اليوم الأربعاء، أن باربارا ريزولي، رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، التقت برئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كريم همتي، واعربت عن مواساتها بضحايا فيروس كورونا في البلاد، بمن فيهم فرق الإغاثة الطبية الذين هم في طليعة مكافحة فيروس كورونا .
واضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم أنشطة الهلال الأحمر الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا، وقد خصصت  500 ألف فرنك سويسري لدعم هذه الجمعية .
وقالت ريزولي: إن طلب الهلال الأحمر الإيراني، إنشاء قناة مالية لتلقي المساعدات الإنسانية هو طلب منطقي وأساسي لمساعدة الشعب الإيراني، وخاصة في ظروف تفشي كورونا،  موضحة ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يبذلان قصارى جهدهما للرد على هذا الطلب.
بدوره أشار الدكتور كريم همتي، رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الايرانية، إلى الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على الإجراءات الإنسانية، وقال ان الحظر الأمريكي في مجال العلاج والصحة، فرض ضغوطا كبيرة على الشعب الإيراني قبل انتشار فيروس كورونا، ومع تفشي الفيروس، فقد تضاعفت الآثار السلبية والضغوط الناجمة عن الحظر على صحة الشعب الإيراني.
وأضاف همتي: نواجه حاليا صعوبات في تلقي المساعدات الإنسانية الدولية، المالية وغير المالية، واستيراد الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض كورونا، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي، ونتوقع من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر  "بيتر ماورير"، أن يسعى الى إنشاء قناة مالية لتلقي المساعدة الدولية لدعم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية كمنظمة إنسانية حتى لا تتضرر صحة الشعب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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