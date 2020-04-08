  • الأربعاء ١٤ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 08, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279228 تاريخ النشر: نيسان 08, 2020 الوقت: 14:03 الاقسام: دوليات  
ليلة ثانية لرئيس وزراء بريطانيا في العناية المركزة

ليلة ثانية لرئيس وزراء بريطانيا في العناية المركزة

أمضى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات مرض "كوفيد-19" الناتج عن إصابته بفيروس كورونا، بينما يدير وزير الخارجية معركة بلاده مع التفشي.
ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام؛ إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.
وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن جونسون سيعود قريبا للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقال وزير الدولة في وزارة الصحة، إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، "رئيس الوزراء في حالة مستقرة... تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي".
وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0606 sec