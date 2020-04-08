في اشارة الى الانجازات العلمية والطبية للبلاد لمواجهة كورونا، قال الرئيس الايراني حسن روحاني: قريبا سنحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدة تشخيص كورونا (كيت).

وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، قدم الرئيس روحاني التهاني بمناسبة حلول النصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه) معتبرا أن انتظار الامام يعني الأمل بالمستقبل والاستعداد لتحقيق السلام والعدالة في العالم.

واشار روحاني الى أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى ترسيخ العقيدة المهدوية لأنها تقضي على اليأس والاحباط وتفتح باب الأمل أمام المنتظرين الذين يسعون لتحقيق العدالة في كل العالم.

من جهة اخرى قال روحاني أن هذا اليوم يتضمن مناسبة مهمة وهي (اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية) مشيرا الى أن الجمهورية الاسلامية حققت انجازات كبيرة في هذا المجال ، شملت الطب والصحة والعلاج والزراعة والعديد من القطاعات الاخرى.

وبالاشارة الى ازمة كورونا التي تعاني منها البلاد ، قال روحاني أن هذه الأزمة ورغم ماتركته من معاناة ومصاعب على المواطنين ، الا انها نشَطت الجانب العلمي والشركات المعرفية حيث تم اتخاذ خطوات جيدة في تصنيع الأجهزة الطبية وخاصة تلك المتعلقة بتشخيص وعلاج كوفيد - 19 ، مؤكدا اننا سنحقق الاكتفاء الذاتي قريبا في تصنيع الأجهزة المختبرية لتشخيص كورونا.

على صعيد آخر دعا روحاني صندوق النقد الدولي الى العمل بواجباته القانونية ، مشيرا الى أن ايران لم تطلب شيئا من الصندوق طوال الخمسين عاما الماضية ، وانها قامت بما عليها بأحسن صورة.

كما تطرق الى المواقف الأحادية غير القانونية للأدارة الامريكية وقال: أن امريكا اتسمت على الدوام بهذه المواقف ومازالت متمسكة بها في ظل انتشار وباء كورونا، وسيسجل التاريخ على امريكا هذه السلوكيات الخاطئة ،مضيفا ان واشنطن مارست الارهاب حتى الان في القضايا الاقتصادية والعلاجية.

وتابع قائلا: أن امريكا تواصل ممارسة ضغوطها على الشعب الايراني في هذه الظروف، لكن شعبنا الذي تحلى بالقوة على مواجهة المصاعب على طول التاريخ ، سيتحلى بالطاقة اللازمة لعبور المرحلة الحالية.