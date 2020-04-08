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رقم الخبر: 279221 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 21:47 الاقسام: محليات  
ايران تدعو للتخلي عن النزعات الأحادية في مكافحة فيروس كورونا
بمناسبة يوم الصحة العالمي؛

ايران تدعو للتخلي عن النزعات الأحادية في مكافحة فيروس كورونا

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" تغريدة اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الصحة العالمي، اكد فيها ضرورة التخلي عن النزعات الاحادية في مسار مكافحة فيروس كورونا.

واضاف موسوي في تغريدته، ان يوم الصحة العالمي، يشكّل حدثا مناسبا لإعادة النظر بشان العالم في مرحلة ما بعد كورونا.
وتابع، ان منظمة الصحة العالمية تواصل دورها التنسيقي بنحو جيد، رغم ان "فيروس الاحادية" يؤدي الى تلوث (هذه) الجهود الجماعية.

 
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