  • الأربعاء ١٤ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 08, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279220 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 21:43 الاقسام: محليات  
لاريجاني: تبديل خطر "كورونا" إلى فرصة يعتمد على إصلاح الهياكل الاقتصادية

لاريجاني: تبديل خطر "كورونا" إلى فرصة يعتمد على إصلاح الهياكل الاقتصادية

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" : ان تبديل خطر فيروس كورونا الى فرص مواتية يعتمد على اصلاح الهياكل الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس "لجنة دعم الانتاج" النيابية "حميد فولادكر" اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحة لاريجاني بعد اصابته بفيروس كورونا.
واكد رئيس البرلمان في هذا الاتصال، على تاسيس الحكومة الالكترونية واتخاذ اجراءات تنموية اخرى بما في ذلك تطوير القرى وادارة الهجرة العكسية وترسيخ نظام اللامركزية والتنسيق بين مؤسسات الرعاية لدعم اصحاب المهن الهشة والصغيرة، بهدف تبديل تجارب المرحلة الراهنة الى فرص مواتية في مرحلة ما بعد كورونا.
كما دعا لاريجاني، الى الاستفادة من خبرات بعض الدول من اجل تجاوز الازمة وتبديل خطر كورونا الى فرص مواتية.
في الختام، دعا رئيس البرلمان الى التنسيق بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بهدف دعم اصحاب الحرف الصغيرة والمهن التي تفتقر الى نقابات والعمال لكونهم اكثر الشرائح هشاشة في البلاد.
من جانبه، قدم رئيس لجنة دعم الانتاج الوطني النيابية في هذا الاتصال، تقريرا حول نشاطات اللجنة بما فيها تاسيس فريق عمل "قفزة الانتاج"، ودراسة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا واجتماعاتها خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020).
يذكر، ان الدائرة الاعلامية العامة بمجلس الشورى الاسلامي، كانت قد اعلنت الخميس ( 2 نيسان / ابريل) اصابة رئيس البرلمان "علي لاريجاني" بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي لتلقي العلاج.
وفي اخر حصيلة انتشار هذا الفيروس داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزاة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا (في ايران) بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 الفا و589 شخصا، والمتوفين 3872، واجمالي المتعافين من هذا الفيروس لحد الان 27 الفا  و39 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3316 sec