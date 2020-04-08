أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني في إجتماع عقده اليوم الثلاثاء عبر الفيديو مع المحافظين، ورؤساء جامعات العلوم الطبية في خمس محافظات، أكد على ضرورة استئناف الأنشطة المهنية الحكومية والحرة بصورة تدريجية ومع الالتزام التام بجميع التعليمات والمبادئ الصحية اعتبارا من 11 ابريل.

وخلال الإتصال الفيديوي مع محافظي خراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وإيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، وجهار محال وبختياري وعدد من الأطباء والممرضين في مستشفى ولي العصر (عج) في مدينة بيرجند التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية (شرق) ومستشفى الشهيد مصطفى خميني في محافظة إيلام (غرب)، اطلع الرئيس روحاني على سير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بكورونا، والنقائص والإحتياجات التي قد تواجهها المراكز العلاجية بهذه المحافظات.

كما أكد روحاني ضرورة تطبيق خطة "التباعد الإجتماعي الذكي" في المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا.

وفيما يخص إستئناف عمل قطاع التعليم، صرح روحاني انه لا يوجد اندفاع لإعادة فتح المدارس والجامعات، ويجب أن تتوفر شروط إعادة فتح المدارس بحيث نتمكن من ضمان تطبيق كافة التوجيهات الصحية وإزالة جميع هواجس الأسر ومخاوفها في هذا الصدد.