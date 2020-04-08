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رقم الخبر: 279216 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 21:26 الاقسام: محليات  
ظريف: إيران ليست بحاجة إلى تصدق ترامب عليها

ظريف: إيران ليست بحاجة إلى تصدق ترامب عليها

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحاجة الى تصدق الادارة الاميركية عليها؛ داعيا الولايات المتحدة الى إزالة القيود المفروضة على ايران بما فيها الحظر النفطي.

وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان ايران غنية بالموارد البشرية والطبيعية وهي ليست بحاجة الى صدقة ترامب الذي اضطر الى استيراد اجهزة التنفس الاصطناعي من مصادر فرض الحظر عليها بنفسه.
واضاف ظريف ان ما نطلبه منه هو عدم الحيلولة دون بيع إيران نفطها ومنتجاتها الأخرى، واستيراد ما تحتاجه، وتجارتها وقيامها بعمليات التداول المصرفي .

 
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