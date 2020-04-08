أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحاجة الى تصدق الادارة الاميركية عليها؛ داعيا الولايات المتحدة الى إزالة القيود المفروضة على ايران بما فيها الحظر النفطي.

وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان ايران غنية بالموارد البشرية والطبيعية وهي ليست بحاجة الى صدقة ترامب الذي اضطر الى استيراد اجهزة التنفس الاصطناعي من مصادر فرض الحظر عليها بنفسه.

واضاف ظريف ان ما نطلبه منه هو عدم الحيلولة دون بيع إيران نفطها ومنتجاتها الأخرى، واستيراد ما تحتاجه، وتجارتها وقيامها بعمليات التداول المصرفي .