  • الأربعاء ١٤ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 08, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279213 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 21:17 الاقسام: محليات  
شمخاني: التعايش بين الاقتصاد والسلامة أمثل السبل للخروج من أزمة كورونا

شمخاني: التعايش بين الاقتصاد والسلامة أمثل السبل للخروج من أزمة كورونا

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، ان سبيل الخروج الامثل والاقل كلفة من ازمة كورونا يكمن في التعايش بين الاقتصاد والسلامة، والالتزام بشعار "قفزة الانتاج".

وفي تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، وصف شمخاني توجيهات قائد الثورة الاسلامية على هامش موافقة سماحته بالسحب من صندوق التنمية الوطنية، "خطة طريق مطمئنة للمضي في هذا الاتجاه".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، اعلن امس الاثنين عن طلب رئيس الجمهورية في رسالة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية لسحب مبلغ وقدره مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية، (لاستخدامه في مكافحة فيروس كورونا)، وموافقة سماحته على هذا الطلب.
وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزاة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، ان اجمالي عدد الاصابات بالفيروس (في ايران) بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 الفا و589 شخصا، والمتوفين 3872، واجمالي المتعافين من هذا الفيروس لحد الان 27 الفا  و39 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0810 sec