أعلن مركز نشر وحفظ مؤلفات قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان سماحته سيلقي خطابا مباشرا للشعب الايراني الكريم بمناسبة يوم النصف من شعبان حيث الذكرى السنوية السعيدة لميلاد قائم آل محمد (عج).

واوضح المصدر نفسه في بيان اليوم الثلاثاء، ان الخطاب التلفزيوني لسماحة قائد الثورة الاسلامية سيتم بثه مباشرة وبعدة لغات، عند الساعة 11 من صباح الخميس (9 نيسان / ابريل 2020) وعبر قنوات الاذاعة والتلفزيون الوطنية وايضا الموقع الاعلامي الالكتروني "KHAMENEI.IR" وموقعي اينستاغرام وتويتر للتواصل الاجتماعي.