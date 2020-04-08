أبلغ النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 4 مارس /ابريل 2020، حول السماح بالتخليص الجمركي للشاحنة المهداة من نقابة السواق البولنديين الى احد السواق الايرانيين، عرفانا بجميل الشعب الايراني ودعمه للنازحين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

ووافق مجلس الوزراء في قراره على السماح بترخيص الشاحنة التي اهدتها نقابة السواق البولنديين الى احد سواق الترانزيت الايرانيين، في اطار قوانين الصادرات والاستيراد السائدة للبلاد واعفائها من دفع الرسوم الجمركية.

وكان سائق الترانزت الايراني في طريقه الى بولندا عندما تعرّضت شاحنته الى عطل يتعذر إصلاحه، لتبادر نقابة السواق البولنديين من خلال حملة شعبية واعلامية واسعة في هذا البلد الى اهدائه شاحنة جديدة، تعبيرا عن تقدير الشعب البولندي لدعم وتعاطف الشعب الايراني مع النازحين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.