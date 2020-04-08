يحذر أطباء أمريكيون من أن آلام العضلات قد تكون علامة على أكثر حالات فيروس كورونا خطورة.

ويقول باحثون أمريكيون إن مرضى19 Covid- الذين يعانون من وجع عضلي شديد، سيكونون الأكثر تضررا من الفيروس، وعادة ما يصابون بأمراض تنفسية حادة، وفق “روسيا اليوم”.

ووجد الباحثون في جامعة نيويورك (NYU) الرابط بين العضلات المؤلمة والحالات الشديدة من19 Covid- ، عن طريق تحليل السجلات من 53 مريضا في المستشفى في ونتشو، الصين.

وكان معظم المشاركين في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، وزهاء الثلثين من الرجال.



