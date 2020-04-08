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|رقم الخبر: 279205
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2020
|الوقت: 20:47
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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أبل تغير نشاطها "مؤقتا".. وتسخر طاقتها لمكافحة كورونا
أبل أعلنت أنها تصمم "درعا" واقيا للوجه للأطباء والممرضين .
حيث تخلت شركة "أبل" الأميركية مؤقتا عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطا جديد لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلا عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.
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