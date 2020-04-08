بسبب انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، سمحت العديد من الشركات لموظفيها بالعمل من المنزل لضمان عدم انتشار الفيروس.

بدورها، وفرت شركة «جوجل» العالمية حزمة «G Suite» لمساعدة العاملين والموظفين للعمل عن بعد كمبادرة منها للحد من انتشار وباء كورونا. لذا سنتناول في السطور التالية أبرز تلك التطبيقات:

تطبيق Google Duo

يعتبر تطبيق Duo مخصصاً لمحادثات الفيديو عالية الجودة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات الذكية.

ويمكن للمستخدمين، الاشتراك في Duo عبر رقم الهاتف فقط دون الحاجة إلى وجود حساب على جوجل؛ حيث يتلقى المستخدم بعد تثبيته للتطبيق على رمز تحقق يصله عبر الرسائل القصيرة، كما يمكن تسجيل الدخول من أي جهاز هاتف باستخدام رقم الهاتف ورمز التحقق.

تطبيق Smartsheet

تشير بعض التقارير إلى أن أكثر من 50 في المائة من الشركات التي تطبق العمل عن بعد تستخدم تطبيق Smartsheet، فهو مزود بواجهة سهلة الاستخدام تشبه جداول البيانات من أجل تخصيص المهام.