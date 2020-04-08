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رقم الخبر: 279202 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 20:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد الخضار المسلوقة

فوائد الخضار المسلوقة

إنّ استخدام الماء لسلق الخضراوات طريقة جيدة لأنه يحافظ على العناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح وكذلك الألياف.

أي تحتفظ الخضراوات بنسبة عالية جداً من مكوّناتها الغذائية المفيدة للجسم، ولو تمّ قليها بالزّيوت ستتأكسد وتفقد جزء كبير من عناصرها الغذائية، وسنتعرف على الفوائد الكثيرة للخضراوات المسلوقة وكيف تساهم على صحة جسم الإنسان خصوصاً الأطفال ومنها: تسهيل عملية الهضم، تخسيس الوزن والرشاقة، علاج للمعدة وتساهم أيضاً في منع تكون حصى الكلى؛ وتعمل أيضاً على المحافظة على صحة ونضارة البشرة بسبب مضادات الأكسدة التي تحتويها، والوقاية من الأمراض ينصح بتناول الخضار المسلوقة لمرضى القلب والشّرايين والضّغط والسّكري ومرضى القولون، فهي تعزز من مناعة الجسم وتمنع الإصابة بالنّوبات القلبية، وتعمل على تقليل نسبة كبيرة من السّموم التي تصل إلى الكبد، وينصح بتناولها لأنّها لا تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات في البطن، لذلك تعمل على تقوية المعدة والشّعور بالرّاحة وتخفيف الإضطراب الذي نشعر به بعد تناول الخضار المقلي بالزّيت.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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