أي تحتفظ الخضراوات بنسبة عالية جداً من مكوّناتها الغذائية المفيدة للجسم، ولو تمّ قليها بالزّيوت ستتأكسد وتفقد جزء كبير من عناصرها الغذائية، وسنتعرف على الفوائد الكثيرة للخضراوات المسلوقة وكيف تساهم على صحة جسم الإنسان خصوصاً الأطفال ومنها: تسهيل عملية الهضم، تخسيس الوزن والرشاقة، علاج للمعدة وتساهم أيضاً في منع تكون حصى الكلى؛ وتعمل أيضاً على المحافظة على صحة ونضارة البشرة بسبب مضادات الأكسدة التي تحتويها، والوقاية من الأمراض ينصح بتناول الخضار المسلوقة لمرضى القلب والشّرايين والضّغط والسّكري ومرضى القولون، فهي تعزز من مناعة الجسم وتمنع الإصابة بالنّوبات القلبية، وتعمل على تقليل نسبة كبيرة من السّموم التي تصل إلى الكبد، وينصح بتناولها لأنّها لا تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات في البطن، لذلك تعمل على تقوية المعدة والشّعور بالرّاحة وتخفيف الإضطراب الذي نشعر به بعد تناول الخضار المقلي بالزّيت.



