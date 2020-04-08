رائحة القدم تحتوي قدم الإنسان الواحدة على 250000 غدة عرقية تنتج ما يقرب من 500 ملي لتر من العرق يومياً، وتنتج رائحة القدم بشكل أساسي بسبب تعرق القدمين، وتُعرف هذه الظاهرة طبياً برائحة القدم الكريهة.

ومن الجدير بالذكر أنّ العرق ليس له رائحة، وأنّ الرائحة الكريهة المنبعثة من القدمين تُعزى للبكتيريا التي تعيش على القدمين، وتحب الأماكن المظلمة والرطبة، وتتغذى هذه البكتيريا على خلايا الجلد الميتة وزيوت البشرة، ويؤدي نمو مستعمرات البكتيريا على الجلد إلى إطلاق نفاياتها على شكل أحماض عضوية ومركبات كبريتية ذات رائحة كريهة.

كيفية التخلّص من رائحة القدم

استخدام صابون معتدل لغسل القدمين، قص أظافر أصابع القدمين، نزع الجلد الصلب الميت من القدمين بملف القدم، تغيير الجوارب مرة واحدة يومياً على الأقل، شراء زوجين من الأحذية على الأقل، اختيار الجوارب التي تمتص الرطوبة، استخدام نعل يقلل من رائحة القدمين أو مضاد للبكتيريا، اختيار حذاء مناسب، تقشير القدمين، نقع القدمين بالماء والملح، نقع القدمين في محلول الخل، واستخدام مزيل للعرق.