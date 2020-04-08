يحدث ضيق التنفّس، لعدّة أسباب من شأنها أن تؤثر في الممرّات التنفّسية، والرئتين، أو في القلب والأوعية الدّموية، وتم تصنيف ضيق التنفس اعتماداً على عوامل عِدّة منها؛ وقت حدوثه، وفي الحقيقة قد يحدث ضيق التنفّس بسبب التّعرّض لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً، وكذلك في حال وجود الشخص في المناطق المرتفعة جدّاً، أو معاناته من السمنة المفرطة، وهذه الأمور واردة الحدوث حتى بالنسبة للأشخاص الأصحّاء، وقد يدل ضيق التنفس على وجود مشكلة صحية، ولذلك تجب مراجعة الطبيب في أقرب فرصة ممكنة في حال حدوث ضيق التنفس بشكلٍ مفاجئ أو في حال كان ضيق التنفس شديداً.

أسباب ضيق التنفّس

إنّ القلب والرئتين هما العضوان المسؤولان عن إيصال الدم المؤكسد إلى جميع أنحاء الجسم، والتخلّص من ثاني أكسيد الكربون، وإنّ إصابتهما بأيّ خلل يؤدّي إلى حدوث مشاكل عديدة، منها ضيق التنفّس، ومن الأسباب التي قد تؤدّي إلى حدوث ضيق التنفّس ما يلي: الربو، الجلطة القلبية، انخفاض ضغط الدم، الالتهاب الرئوي، الاسترواح الصدري، الانصمام الرئوي، فقدان الدم المفاجئ، انغلاق الممرّات الهوائية العلويّة، داء الانسداد الرئويّ المزمن. الإصابة بمرض رئوي خلالي، السّمنة، الخانوق،سرطان الرئة، التهاب الجنبة، استسقاء الرئة، التّليف الرئوي، فرط ضغط الدم الرئوي، داء الساركويد (بالإنجليزية: Sarcoidosis)، مرض السّل، اعتلال عضلة القلب، اضطراب النظم القلبي، التهاب التامور، وهو التهاب النسيج المحيط بالقلب. فقر الدم. التهاب لسان المزمار، اضطراب القلق العام، الإصابة بالوهن العضلي الوبيل.

علاج ضيق التنفّس

إنّ علاج ضيق التنفّس يعني علاج المسبّبات التي تؤدّي لحدوثه، ويمكن علاج ضيق التنفس عن طريق ما يلي: اتّباع نظام غذائي صّحي وممارسة التمارين الرياضيّة، إعادة التّأهيل الرئويّ، إعادة تأهيل القلب. اتباع بعض الإجراءات التي من شأنها أن تمنع تدهور الحالة الصحيّة عند المريض المصاب بضيق التنفّس المزمن، ونذكر من هذه الإجراءات ما يلي: الإقلاع عن التدخين، تجنب التّعرّض إلى ملوِّثات الهواء، تجنّب المرتفات العالية، في حالة الإصابة بأيّة مشكلة صحّية تؤثر في التنفّس، يجب على المريض حينها اتّباع الرعاية اللّازمة، ومناقشة أيّ طارئ على حالته مع الطبيب المعالج وعدم إهمال نفسه.



