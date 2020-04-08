ضعف التركيز عند الأطفال، مشكلة تواجه العديد من الأمهات، فما هي أفضل الطرق لتحسن التركيز عند الأطفال، يوماً بعد يوم للوصول لمستوى يجعل الطفل أفضل في المستقبل، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة زيادة تركيز طفلك: عليك التركيز على هذه الطرق، وهي ثلاث عشرة طريقة؛ لتحسين التركيز عند الأطفال، توضحها خبيرة التخاطب نيفين مسعود .

1. راقبي طفلك

اجلسي بعيداً عن طفلك، ولاحظيه عندما يلعب أو يتحدث أو يقرأ كتاباً.

2. تقليل الانحرافات

يواجه بعض الأطفال صعوبة كبيرة في تصفية الضوضاء، لذلك، امنحي طفلك الأجواء المناسبة للتركيز.

3. تقليل وقت الشاشة

بدلاً من إعطاء طفلك ألعاباً إلكترونية، للعب بها، امنحيه ألعاباً جسدية تقليدية، اشتري له أشياءَ تدفع بالإبداع والتفكير أثناء الاستمتاع.

4 . تحديد الأهداف

يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق، يقسم وقت دراستهم إلى فئات مختلفة، قومي بإعداد جدول زمني لجميع أنشطتها مثل وقت اللعب أو وقت الدراسة أو غيرها من الاهتمامات الخاصة.

5. إعطاء المسؤوليات اليومية

يمكن أن تساعد المهام اليومية البسيطة التي، تطلب النظام في تحسين الانتباه، اعتماداً على عمر طفلك، وزعي المسؤوليات مثل إعداد الطاولة، وما شابه ذلك.

6. تقسيم المهام الأكبر إلى مهام أصغر

في بعض الأحيان يكون القيام بمهمة دفعة واحدة أمراً مربكاً للأطفال، يصبح من الأسهل عليهم عندما تنقسم المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً أو المهام الصعبة إلى مهام أصغر.

7. تقديرهم ومكافأتهم

يجب أن يشعر الأطفال بالدوافع أثناء القيام بمهمة، إنهم بحاجة إلى الشعور بالإنجاز عندما يكملون المهمة.

8. خذي المساعدة من مرشد المدرسة

اطلبي المساعدة من مستشاري المدرسة. تحققي مما إذا كانت مدرسة طفلك يمكنها تعليم طفلك تحسين تركيزه قبل المدرسة وبعدها.

9. الحصول على تقييم مهني

احجزي موعداً مع الطبيب أو المعالج لتقييم المشكلة، يمكن أن يساعدك التحدث مع طبيب في فهم الصعوبات التي يواجهها طفلك باهتمام، ويوجهك في اتجاه الحلول.

10. حافظي على نشاطه البدني

تظهر الأبحاث أن الأنشطة البدنية، مثل الجري وركوب الدراجات ولعب كرة القدم، وما إلى ذلك.

11. ممارسة تمارين التنفس البسيطة

كمية كافية من الأكسجين تساعد الدماغ على العمل بشكل صحيح. لذلك، اجعلي طفلك يقوم ببعض تمارين التنفس البسيطة، مارسا التمارين معاً.

12. جربي بعض اليوغا المعززة للتركيز

يمكنك تجربة العديد من وضعيات اليوغا ، التي تساعد في تحسين التركيز الكلي لدى الأطفال. كما أنها تحسن من الوضعية وتخفف من التوتر وتريح الطفل.

13. استخدمي الأنشطة الممتعة لجعله يركز

سوف ينتبه طفلك عندما يبعث الموضوع المرح، اقضي وقت الفراغ وعطلات نهاية الأسبوع في لعب ألعاب تركيز مليئة بالمرح للأطفال. يمكنك توزيع بعض أوراق التلوين ليعمل عليها طفلك.



