  • الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279198 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 15:48 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان كولومبوس الدولي يستضيف 7 أفلام إيرانية قصيرة وطويلة

مهرجان كولومبوس الدولي يستضيف 7 أفلام إيرانية قصيرة وطويلة

یستضيف مهرجان كولومبوس أقدم مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية 7 أفلام إيرانية قصيرة وطويلة في دورته القادمة.

والأفلام التي ستمثل إيران في هذه الدورة من المهرجان هي الأفلام القصيرة: «الأجساد» (تن‌ها) من إخراج مرواريد كاشيان، «الإلزامي» (إجباري) للمخرج جواد خورشا، «الحد» (حد) للمخرج جواد دارايي، «الماء الميت» (آب مرده) للمخرج حسين ربيعي دستجردي، «الأغنام ستبتلعنا» (کوسفند ما را خواهد بلعید) للمخرج مصطفى رستم بور، والأفلام السينمائية «اللاوقت» (بیکاه) من إخراج بويا إشتهاردي و«اليوم الرابع عشر» للمخرج محمود ناظري.
وكان من المقرر أن يعقد مهرجان كولومبوس السينمائي الدولي يومي 17 و18 أبريل لكن تم تأجيله ليعقد من 15 حتى 19 أبريل الجاري بشكل مباشر على الإنترنت بسبب شيوع فيروس كورونا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5129 sec