والأفلام التي ستمثل إيران في هذه الدورة من المهرجان هي الأفلام القصيرة: «الأجساد» (تن‌ها) من إخراج مرواريد كاشيان، «الإلزامي» (إجباري) للمخرج جواد خورشا، «الحد» (حد) للمخرج جواد دارايي، «الماء الميت» (آب مرده) للمخرج حسين ربيعي دستجردي، «الأغنام ستبتلعنا» (کوسفند ما را خواهد بلعید) للمخرج مصطفى رستم بور، والأفلام السينمائية «اللاوقت» (بیکاه) من إخراج بويا إشتهاردي و«اليوم الرابع عشر» للمخرج محمود ناظري.

وكان من المقرر أن يعقد مهرجان كولومبوس السينمائي الدولي يومي 17 و18 أبريل لكن تم تأجيله ليعقد من 15 حتى 19 أبريل الجاري بشكل مباشر على الإنترنت بسبب شيوع فيروس كورونا.