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رقم الخبر: 279197 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 15:48 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «سيلفي مع الديمقراطية» الإيراني يترشح لحصد جائزة أفضل فيلم دولي

فيلم «سيلفي مع الديمقراطية» الإيراني يترشح لحصد جائزة أفضل فيلم دولي

ترشح فيلم "سيلفي مع الديمقراطية" للمخرج علي عطشاني لحصد جائزة الأفضل بين أفلام 28 دولة حول العالم خلال مهرجان المنطقة الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي هذه المشاركة كثاني مشاركات الفيلم الدولية بعد حضوره في سوق برلين السينمائية.
وتأهل «سيلفي مع الديمقراطية» هذه المرة إلى الدور النصف نهائي ضمن مجريات مهرجان المنطقة الجنوبية الشرقية في أميركا لحصد جائزة أفضل فيلم دولي خلال هذا الحدث السينمائي الذي يقام في مدينة جاكسونفيل التابعة لولاية فلوريدا.
هذا ويعتبر الفيلم العاشر للمخرج عطشاني، وهو مليء بالكثير من المؤثرات الخاصة.
ويشارك في العمل كل من بولاد كيميايي وبجمان بازغي وآتيلا بسياني وأميرعباس غلاب وسيما تيرانداز وكوروش تهامي ودنيا مدني.
ويتبنى الفيلم قصة معنوية ويتطرق إلى مصابي وشهداء الحرب العراقية ضد إيران في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، كما تعد أحداثه استكمالاً لأحداث فيلم «الديمقراطية في وضح النهار».
يذكر أن علي عطشاني أخرج قبل ذلك الأفلام: «كاتيوشا»، «جوال رئيس الجمهورية»، «الفردوس»، «على طول المدينة»، «ديمقراطية في وضح النهار»، «لوحة نغار» و«أنا متذكر وأنت ناس».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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