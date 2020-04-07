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رقم الخبر: 279196 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 15:49 الاقسام: ثقافة وفن  
«الذبح» و«الامتحان» الايرانيان يعرضان في مهرجان ايطالي

«الذبح» و«الامتحان» الايرانيان يعرضان في مهرجان ايطالي

سيشارك الفيلمان القصيران «الذبح» و«الامتحان» بالدورة الـ11 من مهرجان اسكبتو للافلام القصيرة في ايطاليا.

وسيستضيف مهرجان اسكبتو الحادي العشر للافلام القصيرة 23 فيلما قصيرا بقسم الافلام القصيرة للمهرجان ومن بينهم فيلمان ايرانيان «الذبح» (ذبح) من اخراج الاخوة سامكو «آكو زند كريمي» و«سامان حسين بور» وفيلم «الامتحان» (امتحان) من اخراج «سونيا حداد».
والافلام المشاركة بهذا المهرجان من عدة بلدان هي هولندا، اليونان، الفلبين، سنغافورة، ايطاليا، امريكا، اسبانيا، صربيا، فرنسا، بلجيكا، النرويج، اسبانيا، رومانيا، تركيا وانجلترا.
وسيقام مهرجان اسكبتو الدولي بمدينة كالياري الايطالية.
وبسبب انتشار فيروس كورونا تم تأجيل المهرجان الذي كان من المقرر عقده في شهر ابريل الجاري.

 
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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