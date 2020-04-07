ويقام المهرجان حسب البرنامج المعد له خلال شهري يوليو وسبتمبر من سنة 2020 على التوالي، دون تحديد التاريخ نظراً لأزمة فيروس كورونا الحالية في العالم.

ويحكي «الغرفة رقم 13» قصة كاتب يغدو أسير كلماته ليضع نفسه موضع الشخصيات التي يتصورها.

وفي نفس الجهة سبق للفيلم الحصول على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور ضمن مهرجان Lift-Off Global Network Sessions في لندن، وجائزة هيئة التحكيم الخاصة من مهرجان New York Film Academy في أمريكا، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم في القسم الدولي من مهرجان Indogma الهندي.