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رقم الخبر: 279194 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 15:50 الاقسام: ثقافة وفن  
صحیفة إسبانیة توصي بالسیرة النبویة حول النظافة

صحیفة إسبانیة توصي بالسیرة النبویة حول النظافة

کتبت صحیفة إسبانیة: «محمد(ص) آخر النبیین ورسول الدین الإسلامي قد أوصی قبل 1400 عام بمراعاة التباعد والإلتزام بالتوصیات الصحیة لمکافحة الأوبئة».

وجاء ذلك في صحیفة «آ. ب. ث» الإسبانیة في مقال للکاتب «خوسه مانوئل نیوس» وقال ان غسل الیدین بإستمرار، والبقاء في البیت، والتباعد الإجتماعي من التوصیات السائدة في هذه الأیام بسبب إنتشار فيروس کورونا.
وأضاف انه لیس من المعقول أن یقوم قبل 1400 عام راع أمي لم یتلق تعلیماً أبداً بتقدیم جمیع هذه التوصیات عند تفشي الأوبیة آنذاك مضیفاً ان هذا الراعي کان إسمه محمد(ص) وأتی بالدین الإسلامي.
وأردف قائلاً: ان البعض من هذه التوصیات جاءت في القرآن الکریم.
ومن هذه التوصیات التي جاءت في القرآن الکریم والسیرة النبویة ان لا تدخلوا الی بلد فیه وباء ولا تخرجوا منه، النظافة من الإیمان، وفرز المصابین من غیر المصابین بالوباء.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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