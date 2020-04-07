وتقدم الأسقف الکاثولیکی والمشرف علی کنیسة مانیلا ومدیر شئون الأساقفة في مانیلا «برودریك بابیلیو» بطلب من جمیع أتباع المذهب الکاثولیکي إحیاء أسبوع الآلام أو الأسبوع المقدس لهذا العام بشکل خاص، وذلك بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وأکد ضرورة إحیاء هذا الأسبوع المقدس وتلاوة الکتاب المقدس في ظل الظروف الراهنة التي یعاني منها العالم بسبب إنتشار فیروس کورونا المستجد.

وطلب في الأجندة التي أصدرها للقسیسین علی مستوی الدولة بإحیاء هذه المناسبة بتوخي الحذر من أي تجمع للمواطنین.

وأکد اننا بسبب إنتشار فیروس کورونا لن نحیي أسبوع الآلام المسیحي کالسنوات السابقة وعلی الرغم من إحیائها فإننا لن نحییها کالسنوات السابقة.

وإقترح إحیاءه في البیت، قائلاٌ: ان المؤمنین یمکنهم العبادة والدعاء في البیت والإمتثال لأمر الله في بیوتهم دون تعریض أنفسهم الی خطر.

جدير بالذكر أن أسبوع الآلام هو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب المعتقدات المسيحية ويكون هذا الأسبوع بعد الصوم الكبير (55 يوما) ويحتوي في قراءاته على سفر الرؤيا كاملاً ويقرأ في ليلة أبو غلامسيس.