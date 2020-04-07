يحتفل ملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها هذه الايام بحلول شهر الخير والسعادة والافراح شعبان المعظم. ففي هذا الشهر المبارك العديد من المناسبات المفرحة والتي تهفو اليها قلوب محبي آل بيت النبوة عليهم السلام لتكون لهم اشراقة خير وأمل متجدد على مدى الايام، يرون من خلالها نورا ساطعا وحبلا ممتدا الى منقذها وهاديها في اخر الزمان الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

*ان قضية الإمام المهدي المنتظر الذي بشر به الاسلام وبشرت به الاديان من قبل، قضية انسانية قبل ان تکون قضية دينية أو إسلامية، فانها تعبير دقيق عن ضرورة تحقق الطموح الانساني بشکله التام

لقد جاءت ولادة ائمتنا الاطهار في هذا الشهر المبارك لتكون مكملة بعضها للبعض الاخر ومتوافقة مع بعضها البعض، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا بأن مسيرة الاسلام متصلة ومستمرة من جيل الى آخر، والائمة المعصومون عليهم السلام امتداد طبيعي بعضهم للاخر، فمولد الامام الحسين عليه السلام في هذا الشهر وهو رمز الكبرياء والشموخ ورمز الثائرين في كل زمان ومكان، وهو الذي يقض مضاجع الجبابرة والطغاة حيث ذكر اسمه ومايتبعه من مولد الامام العباس عليه السلام وهو رمز التضحية والفداء والايثار والذي يبقى رمزا خالدا لكل المضحين بكل غال ونفيس في سبيل المبادىء والقيم التي يؤمن بها.

ومن ثم يأتي مولد الامام زين العابدين علي السجاد عليه السلام وهو رمز التقوى والايمان والخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومولد السيدة الكبيرة الحوراء زينب عليها السلام وهي رمز الصبر والشجاعة وقوة التحمل وروح القيادة، والتي ضربت بهذا اروع الامثلة واعطت اعظم العبر والمعاني السامية على مر الاجيال. ومن ثم تتوج هذه الافراح الكبرى بالمولد الميمون لصاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف المنقذ والهادي للبشرية جمعاء.

ان مولد الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في الخامس عشر من شعبان مناسبة عظيمة وفرحة كبرى يترقبها كل المستضعفين والمحرومين وتدق اجراس الانذار والخطر في قلوب كل المتكبرين والطغاة المتجبرين. ان هذه المناسبة تمثل مفترق طرق في تأريخ البشرية فهي تمثل نقطة الانطلاق نحو بناء مستقبل العدالة والفضيلة ومستقبل الاسلام الحق الذي جاء به الرسول الاعظم محمد(ص)، بعد ان لحقه الكثير من الزيف والتزوير والتحريف ومحاولة طمس الحقائق وتشويهه على مر العصور.

اننا نتذكر دائما المقولة الشهيرة «اذا كان الاسلام محمدي الوجود فهو علوي الانتشار وحسيني البقاء ومهدوي الانبعاث والتجدد والعودة». فالاسلام سوف يعود اسلاما حقيقيا نقيا صافيا على يد الامام المهدي المنتظر واتباعه الابرار والذين سيملؤون الارض عدلا ونورا بعد ان تملأ ظلما وجورا.

اننا اذ نحتفل سنويا بهذه المناسبة السعيدة احتفالا قلبيا عفويا صادقا، فأننا نضع نصب اعيننا وفي ضمائرنا كل المعاني العظيمة التي تجسدت في شخصيات هؤلاء العظام، لتكون لنا نبراساً مضيئاً نقتدي به ونحن نعمل جاهدين ونعد العدة لتهيئة الارضية والظروف المناسبة لظهور صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من اتباعه ومناصريه، لكي يملأ الارض بمعاني العدل والفضيلة، وليكون نصيرا للفقراء والمظلومين، ولكي يكون هدفا ساميا نهفو اليه دائما لهز عروش الطغاة والجبابرة في كل عصر ومكان.

ما احوجنا في هذا الشهر المبارك لكي ندرس سيرة حياة ائمتنا العظام عليهم السلام والاهداف الكبيرة التي ولدوا من اجل تحقيقها، والمبادىء العظيمة التي استشهدوا من اجلها، وان تكون مناسبة رائعة للتعريف بفكر ومكانة اهل بين النبوة عليهم السلام وبيان الصورة الحقيقية لمعاني الشهادة التي استشهدوا من اجلها.

اننا اذ نحتفل سنويا بهذه المناسبات العديدة وتغمرنا الفرحة الكبرى والامل المتجدد بمستقبل اجمل تسود فيه الفضيلة والعدل والايمان، فعلينا ان نتخلق باخلاق الائمة الاطهار عليهم السلام، وان نلتزم بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف السمحاء التي تدعو الى وحدة جميع المسلمين وتكاتفهم، ليكونوا قوة ضاربة ضد اعداء الاسلام الحقيقي الذي ينبذ كل مايسيء الى الافكار والمبادىء التي جاء بها هادي البشرية الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واننا نرجو شفاعة ائمتنا الاطهار عليهم السلام وان يكونوا سفن النجاة لنا لنسير في طريق الفلاح والهداية ورضا الله سبحانه وتعالى.

ان قضية الإمام المهدي المنتظر الذي بشر به الاسلام وبشرت به الاديان من قبل، قضية انسانية قبل ان تکون قضية دينية أو إسلامية، فانها تعبير دقيق عن ضرورة تحقق الطموح الانساني بشکله التام. وقد تميز مذهب أهل البيت عليهم السلام بالاعتقاد بإمامة محمَد بن الحسن المهدي عليه السلام الذي ولد في ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة النبوية الشريفة، في مدنية سامراء، شمال العراق، وأستلم زمام الامر وتصدی لمسؤولياته القيادية سنة 260 للهجرة وهو الان حي يرزق يقوم بمهامه الرسالية من خلال متابعته الاحداث فهو يعاصر التطورات ويرقب الظروف التي لابد من تحققها، کي يظهر إلی العالم الانساني بعد ان تستنفد الحضارات الجاهلية کل مالديها من قدرات وطاقات، وتتفتح البشرية بعقولها وقلوبها لتلقی الهدي الالهي من خلال قائد قادر علی قيادة العالم اجمع کما يريده الله تعالی له.

ان الدعوة الحقة التي دعا اليها القرآن الکريم واوضحها الرسول الهادي (ص) هي دعوة العمل والجهاد والاصلاح وتربية الذات واصلاح المجتمع لتهيئة الارضية المناسبة لمرحلة الاستخلاف المنتظر في الارض لا دعوة تقاعس وتفرج وخنوع. اذن لابد من الاهتمام بقضية الامام المهدي عليه السلام بجدية کقضية عقائدية، وربط الانسانية بمصلح منتظر والعمل الجاد من اجل الالتحام بقيادته المرتقبة والسير تحت لواء مصلح عظيم لتنمية روح الجد في الاصلاح ولابد من الاکثار من الدعاء والتوجه الی الله سبحانه وتعالی وتربية النفس والمجتمع والعمل الجاد لاصلاح المجتمع ومحاربة الفساد من اجل تهئية اجواء الظهور، وضرورة اتباع العلماء بالله، الامناء علی حلاله وحرامه ليکونوا نوابه علی طول الغيبة الکبری وليقوموا بمهام المرجعية الدينية في کل الظروف التي ترافق هذه المرحلة حتی تتوفر له مقدمات الظهور للاصلاح الشامل الذي وعد الله تعالی به الامم.

واخيرا، وها نحن نعيش في ذكرى ميلاده المبارك.. ننتظر الحبيب الذي غاب عنا طويلا ونعلم انه الواقف على ما يدور في قلوبنا تجاهه.. ننتظره اجلالاً له واکراماً واعظاماً لشخصه، واملاً يتحقق في قدومه ليس لنا فقط وانما للبشرية جمعاء.. بانقاذها من براثن الاستكبار والطغيان والظلم والجور والافات والوباء والفيروسات.. نحن ننتظر بزوغ شمس الضحى لتنير دربنا المظلم وتمنحنا حرارة الوجود.. نحن ننتظر ظهور قائم بالعدل بما تعنيه هذه الکلمة، ومن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأننا نبارك ونهنىء الامة الاسلامية جمعاء ومراجعنا العظام حفظهم الله ونتمنى الخير والموفقية لمحبي آل بيت النبوة عليهم السلام. وكل عام وجميع المسلمين بألف خير.

