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رقم الخبر: 279189 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 15:23 الاقسام: دوليات  
تفاصيل الحالة الصحية لـ"جونسون" بعد نقله للعناية المركزة

تفاصيل الحالة الصحية لـ"جونسون" بعد نقله للعناية المركزة

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حالته الصحية.
وبحسب وكالة "رويترز"، أفادت مصادر مقربة من جونسون، بأن حالته الصحية لم تتغير.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.
هذا وتدهورت حالة جونسون الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، حيث نقل إلى المستشفى وتم نقله أمس إلى العناية المركزة.
وطلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه "وفق الضرورة"، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.
وأعلنت الحكومة البريطانية نقل رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى الأحد الماضي بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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