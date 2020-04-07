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رقم الخبر: 279182 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول: ميناء بوشهر سجّل نمواً بنسبة 140 بالمئة في مجال النقل البحري

مسؤول: ميناء بوشهر سجّل نمواً بنسبة 140 بالمئة في مجال النقل البحري

قال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر (جنوب)، ان هذا الميناء سجل في غضون اسبوعين من العام الجديد (الايراني –بدا في 21 اذار / مارس 2020) نموا بنسبة 140 بالمئة في مجال شحن وتفريغ السلع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت ارجمندزادة، انه رغم التداعيات السلبية فی الوضع الاقتصادي نتیجة لتفشي فيروس كورونا الذي بدا قبل نحو شهرين، لكن عمليات النقل البحري شهدت نموا في البلاد.
واضاف، ان الصادرات غير النفطية وفي ضوء انجاز ما يزيد عن 1000 طن من عمليات الشحن والتفريغ، شهدت نموا بنسبة 100 بالمئة في هذه الفترة ايضا.
وقال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة بوشهر، ان ميناء المحافظة استقبل خلال الاسبوعين الاولين من العام الجديد 16 باخرة نقل بسعة تزيد عن 1000 طن، وبما يشر الى نموّ بنسبة 23 بالمئة في هذا المجال ايضا.

 
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