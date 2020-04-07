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رقم الخبر: 279181 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:18 الاقسام: محليات  
كوريا الجنوبية تعلن عن إرسال شحنة طبية إلى إيران بقيمة مليوني دولار

كوريا الجنوبية تعلن عن إرسال شحنة طبية إلى إيران بقيمة مليوني دولار

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية في طهران أن سول تعتزم إرسال شحنة من المعدات الطبية بقيمة مليوني دولار إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت سفارة كوريا الجنوبية في تغريدة لها اليوم الإثنين عن تمنياتها في القضاء على وباء كورونا، "على أمل أن تكون الأيام القادمة أفضل"؛ معلنة أن جمهورية كوريا الجنوبية تعتزم إرسال شحنة من المعدات الطبية بقيمة مليوني دولار من جانب الشعب الكوري الجنوبي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأرسلت كوريا الجنوبية لحد الآن معدات بقيمة 200 ألف دولار بما فيها جهاز البي سي آر (تفاعل البوليمراز المتسلسل)، ومضخات للمطهرات.

 
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