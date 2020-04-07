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رقم الخبر: 279180 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
إستمرار تعطيل المدارس والمراكز التعليمية الايرانية لأسبوعين آخرين

إستمرار تعطيل المدارس والمراكز التعليمية الايرانية لأسبوعين آخرين

أعلن وزير التربية والتعليم الايراني "محسن حاجي ميرزائي" عن استمرار تعطيل الدوام في المدارس والمراكز التعليمية لمدة اسبوعين آخرين.

واضاف حاجي ميرزائي: بعد الانتهاء من اجتماعه مع لجنة التعليم والبحوث البرلمانية خلال الايام الاخيرة اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قرارا باستمرارية تعطيل المدارس والمراكز التعليمة لفترة 15 يوما اضافيا وسيتخذ القرار اللازم بشأن العام الدراسي الحالي بعد انتهاء هذه الفترة.
واوضح ان وزارة التربية تدرس عددا من الخيارات بشأن العام الدراسي الحالي وموعد انتهائه وآلية الامتحانات وما تبقى من المحتوى الدراسي، مؤكدا انه سيتم اطلاع الطلاب واوليائهم على القرارات التي ستتخذ بهذا الشأن وفي الموعد المقرر.
واكد وزير التربية على استمرارية التعليم عن بعد بواسطة الانترنت وقال ان المعلمين يقومون بتدريس المادة الدراسية للطلاب عبر الانترنت، مبينا ان هذه التجربة لم تكتمل بعد ولكنها في حال تطور وبحاجة الى جهد وتقوية البنى التحتية.

 
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