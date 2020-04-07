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رقم الخبر: 279179 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: محليات  
جهانغيري: يجب أن نوفر إحتياجاتنا دون الإتكال على الآخرين

جهانغيري: يجب أن نوفر إحتياجاتنا دون الإتكال على الآخرين

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ضرورة تامين احتياجات البلاد في جميع المجالات دون الاتكال على الآخرين، وذلك بالاستفادة من طاقات وقدرات البلاد في قطاعات الصناعة والانتاج والخدمات.

واضاف جهانغيري لدى تفقده خط لانتاج الكمامات الطبية في مدينة نصير آباد الصناعية بضواحي العاصمة طهران اليوم الثلاثاء: لقد واجهنا في بداية انتشار فيروس كورونا نقصا في توفير مستلزمات الكوادر الصحية والمواطنين للوقاية من الفيروس ، لكننا اليوم وبحركة جهادية وطفرة في الانتاج ، استطعنا تأمين ما نحتاجه في مواجهة كورونا داخل البلاد.
واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى أن ايران اضطرت في الايام الأولى الى استيراد احتياجاتها لكن بعض الدول وبحجة الحظر منعت البضائع المشحونة الى إيران.
من جهة اخرى اشاد جهانغيري بموافقة قائد الثورة الاسلامية على طلب الحكومة بسحب مليار يورو من الصندوق الوطني للتنمية لتأمين نفقات وزارة الصحة في مجال مكافحة فيروس كورونا، مشيرا الى ان القائد بموافقته اكد على نقطتين الاولى هي الانتاج الداخلي ، والثانية هي الاستفادة من امكانات الشركات المعرفية التي دخلت الميدان وساهمت بشكل جيد في هذه النرحلة بانتاج التجهيزات الطبية.

 
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