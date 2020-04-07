وافاد الموقع الاعلامي لحرس الثورة الاسلامية يوم الاثنين، ان الجنرال خلوصي آكار وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، قدم عرضا لاحصائيات ووتيرة تفشي فيروس كورونا في تركيا واجراءات القوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

واشاد وزير الدفاع التركي بنجاحات الحكومة والقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في ادارة ومواجهة فيروس كورونا، داعيا الى تبادل الخبرات الناجحة الحاصلة في المجالات العلمية والتخصصية والتنفيذية بين القوات المسلحة للبلدين في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في الاتصال الهاتفي، إنّه تم تحقيق نجاحات لافتة على صعيد مكافحة فيروس كورونا رغم الحظر الاقتصادي والطبي الاميركي اللاانساني المفروض على ايران.

وأضاف: انه بفضل الامكانيات والطاقات الكبيرة للقطاع الصحي والعلاجي في الجمهورية الاسلامية الايرانية والجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والمشاركة الواسعة والمؤثرة للقوات المسلحة والحكومة والمشاركة الطوعية لأكثر من مليون من كوادر قوات التعبئة فقد تم تحقيق نجاحات كبرى في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا رغم الحظر الاميركي اللاانساني والظالم ضد البلاد.

وتابع اللواء باقري: إن القوات المسلحة الايرانية، فضلا عن خطواتها الصحية والعلاجية وإجراء بحوث علمية وإنتاج المعدات الطبية والعلاجية فإنها استقبلت وعالجت لغاية الان نحو 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا كما جهّزت أكثر من 3 آلاف سرير في مستشفياتها للمصابين ونحو 11 الف سرير في مراكز النقاهة لاستضافة المتعافين وشاركت وحداتها في عمليات تعقيم الاماكن والمنشآت العامة بنحو 3 آلاف منطقة في ارجاء البلاد.

وأعرب رئيس الاركان الايرانية عن استعداد القوات المسلحة لنقل خبراتها الناجحة المكتسبة في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا الى نظيراتها في تركيا والدول الاخرى.