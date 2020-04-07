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رقم الخبر: 279177 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:07 الاقسام: محليات  
شمخاني: "الطبيب والعامل" ركيزتان أساسيتان في ستراتيجية الخروج من أزمة "كورونا"

شمخاني: "الطبيب والعامل" ركيزتان أساسيتان في ستراتيجية الخروج من أزمة "كورونا"

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، ان "الطبيب والعامل" يشكلان ركيزتين اساسيتين لستراتيجية الخروج من ازمة كورونا الراهنة في البلاد.

واضاف شمخاني في تغريدة له يوم الاثنين، "ان مكافحة فيروس كورونا وفقا للنسخة الايرانية ينبغي ان تتميز بمبادرات محلية".
واشار الى ان التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا شديدة، لكن "الطبيب والعامل" يشكلان ركيزتين اساسيتين في ستراتيجية الخروج من هذه الازمة.
واكد : لقد تعلمنا على مدى السنوات فن الحياة في ظروف الازمة.

 
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