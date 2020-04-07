السفير الإيراني لدى الكويت يتطلع إلى الإسراع في إرسال المساعدات إلى إيران التقى يوم الإثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت "محمد إيراني" مع نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد جار الله"، وأعرب عن شكره وتقديره للكويت على إعلانها عن تقديم المساعدات الى إيران لمكافحة فيروس كورونا؛ متطلعا الى الإسراع في اجراء التنسيقات اللازمة بين البلدين لإرسال المساعدات الى إيران.