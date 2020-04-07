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رقم الخبر: 279176 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني لدى الكويت يتطلع إلى الإسراع في إرسال المساعدات إلى إيران

السفير الإيراني لدى الكويت يتطلع إلى الإسراع في إرسال المساعدات إلى إيران

التقى يوم الإثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت "محمد إيراني" مع نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد جار الله"، وأعرب عن شكره وتقديره للكويت على إعلانها عن تقديم المساعدات الى إيران لمكافحة فيروس كورونا؛ متطلعا الى الإسراع في اجراء التنسيقات اللازمة بين البلدين لإرسال المساعدات الى إيران.

من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الكويتي قرارات وإجراءات الحكومة والسلطات الصحية في إيران في سياق مكافحة فيروس كورونا بأنها إجراءات قوية ورشيدة؛ مؤكدا استعداد الكويت للإسراع في التنسيق وتسهيل إيصال المساعدات الى إيران.
وكان أعلن وزير الخارجية الكويتي في إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبل أسبوعين عن تقديم الكويت مساعدات الى إيران بقيمة 10 ملايين دولار.

 
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