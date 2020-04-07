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رقم الخبر: 279175 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 12:50 الاقسام: محليات  
القضاء الايراني يجري مشاورات مع الدول الأخرى لتبادل السجناء

القضاء الايراني يجري مشاورات مع الدول الأخرى لتبادل السجناء

أعلن مساعد وزير العدل رئيس لجنة نقل المحكومين في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود عباسي عن اجراء مشاورات مع الدول الاخرى لتبادل السجناء.

وقال عباسي في تصريح له الاثنين، انه وفي ضوء الظروف الحساسة الراهنة وتفشي فيروس كورونا، نقوم منذ فترة بمشاورات مع الدول الاخرى من اجل تبادل السجناء معها وان متابعات نقل المحكومين عبر وزارة الخارجية والانتربول قدجاءت بنتائج ايجابية وستستمر هذه المتابعات.
واعن استعداد ايران لنقل محكومي الدول الاخرى واضاف، هنالك في الوقت الحاضر 2600 محكوم افغاني جاهزين لنقلهم الى بلادهم كما ان بعض دول اسيا الوسطى وافقت على تبادل السجناء.
واشار عباسي الى الدبلوماسية الحقوقية والقضائية الفاعلة والسياسة المبدئية والانسانية والمبنية على حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان تبادل ونقل المحكومين ياتي في اطار السياسات الانسانية والرافة الاسلامية والانسانية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ولاشك ان ادراك هذه الحقيقة وهي انه على الدول في هذه الظروف الحساسة الراهنة ان تقف الى جانب بعضها بعضا وان تتابع سياسة منسقة، يعد مبدا اساسيا للجمهورية الاسلامية الايرانية نفذته في مختلف المناسبات.

 
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