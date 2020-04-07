وكتب همتي في تعليق له مساء الاثنين، ان البنك المركزي ومن خلال خفض احتياطي البنوك القانوني بمقدار 250 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي) وبمواكبة من قبل البنوك قد هيأ امكانية توفير اعتماد قيمته 750 تريليون ريال بسعر فائدة نسبته 12 بالمائة.

واضاف، ان مقترح البنك المركزي القاضي بمنح قرض بقيمة 10 ملايين ريال كاعتماد شراء لكل اسرة من الاسر الـ 23 مليونا المشمولة بالدعم الحكومي بسعر فائدة نسبته 12 بالمائة ومهلة تسديد 24 شهرا، قد تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية للحكومة وسيتم تنفيذه في اسرع وقت ممكن.

وتابع، انه وبموافقة قائد الثورة الاسلامية تم تخصيص مليار يورو لدعم النفقات العلاجية الناجمة عن فيروس كورونا غالبا. البنك المركزي بشرائه هذا المبلغ من العملة الصعبة سيضع ما يعادله بالريال تحت تصرف منظمة التخطيط والميزانية.

واضاف، خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية، تم التخطيط اللازم لتوفير الادوية والسلع الاساسية للعام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

واكد همتي بان طلب البنك المركزي استيفاء حقه من صندوق النقد الدولي والاستفادة منه لدعم برنامج مواجهة المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يمضي مراحله الادارية حاليا.