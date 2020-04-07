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رقم الخبر: 279173 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: محليات  
إلغاء العرض العسكري للقوات المسلحة في يوم الجيش
مساعد شؤون التنسیق فی الجیش الایراني:

إلغاء العرض العسكري للقوات المسلحة في يوم الجيش

قال مساعد شؤون التنسیق فی الجیش الایراني الادمیرال حبیب الله سیاري: إن العرض العسكري للقوات المسلحة لن يقام هذا العام في يوم الجيش الذي يصادف 17 فبراير، كما في السنوات السابقة، وسيقام بدلا عنه عرض للعسكريين الذين يقدمون الخدمات في المجال الصحي لمواجهة كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر قيادة الجيش، اشار الأدميرال سياري الى الوضع في البلاد وانتشار فيروس كورونا،  والمهمة الرئيسية للجيش في الحفاظ على الدفاع والأمن في البلاد، مضيفا إن انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم يكن له تأثير على القوة الدفاعية للجيش وقد تمكنا من تنفيذ مهامنا بأفضل طريقة ممكنة من خلال رعاية التعليمات الصحية.
واضاف: على الرغم من المخاوف من تفشي الفيروس في البلاد، إلا أن هذا لم يؤثر على المهمة الرئيسية للجيش في الحفاظ على قدراته الدفاعية والأمنية مشددا على أن الوضع الأمني في البلاد جيد للغاية.
واعلن الادميرال سياري: تماشيا مع أهداف المركز الوطني لمكافحة كورونا، سنتخذ إجراءات واسعة النطاق بمناسبة يوم الجيش، بدءا من 8 أبريل، وسنستمر حتى مايو، وسنقدم خدمات واسعة النطاق للمواطنين.
وأضاف: ستزداد خدماتنا وإجراءاتنا الصحية بشكل كبير هذه الأيام، وبشعار المدافعين عن الوطن ومساندي الكوادر الصحية ، سنقوم بتطهير الأحياء وتوزيع الحزم الصحية في المناطق المحرومة وتخصيص المزيد من اسرة المستشفيات والمرافق الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

 
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