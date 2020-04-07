|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 279172
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2020
|الوقت: 12:39
|الاقسام: اقتصاد
|
المركزي الايراني: نتابع طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي الايراني عن استمرار متابعة طلب قرض تم تقديمه الى صندوق النقد الدولي بهدف استخدامه في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وذكر البنك المركزي الايراني في بيان له يوم الاثنين: ان صندوق النقد الدولي يصادق على تقديم القروض ويعلن عنها بعد اجتياز مراحلها الادارية.
ودعا قسم العلاقات العامة في البنك المركزي وسائل الاعلام الى متابعة الانباء المتعلقة بهذا الموضوع عبر القنوات الرسمية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر