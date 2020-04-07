المركزي الايراني: نتابع طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أعلن البنك المركزي الايراني عن استمرار متابعة طلب قرض تم تقديمه الى صندوق النقد الدولي بهدف استخدامه في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.