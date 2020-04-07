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رقم الخبر: 279166 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 12:29 الاقسام: دوليات  
آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء، على الشكل التالي :
- اجمالي عدد الاصابات : 1,347,473 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 74,779 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 285,090 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  
آمریکا، المصابون : 367,629- الوفيات : 10,941- المتعافون : 19,810
اسبانیا، المصابون : 136,675- الوفيات : 13,341- المتعافون : 40,437
ايطاليا، الاصابات :132,547– الوفيات : 16,523- المتعافون : 22,837
المانيا ، المصابون : 103,375- الوفيات : 1,810 – المتعافون 28,700
الصين، المصابون : 81,740 الوفيات : 3,331- المتعافون : 77,167
فرنسا، المصابون : 98,010- الوفيات : 8,911 - المتعافون : 17,250
ایران، المصابون : 60,500-  الوفيات : 3,739 المتعافون : 17,250
بريطانيا، المصابون :51,608 الوفيات : 5,373 المتعافون :  135 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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