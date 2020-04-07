آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء، على الشكل التالي :