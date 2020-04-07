- اجمالي عدد الاصابات : 1,347,473 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 74,779 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 285,090 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 367,629- الوفيات : 10,941- المتعافون : 19,810
اسبانیا، المصابون : 136,675- الوفيات : 13,341- المتعافون : 40,437
ايطاليا، الاصابات :132,547– الوفيات : 16,523- المتعافون : 22,837
المانيا ، المصابون : 103,375- الوفيات : 1,810 – المتعافون 28,700
الصين، المصابون : 81,740 الوفيات : 3,331- المتعافون : 77,167
فرنسا، المصابون : 98,010- الوفيات : 8,911 - المتعافون : 17,250
ایران، المصابون : 60,500- الوفيات : 3,739 المتعافون : 17,250
بريطانيا، المصابون :51,608 الوفيات : 5,373 المتعافون : 135