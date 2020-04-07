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رقم الخبر: 279165 تاريخ النشر: نيسان 07, 2020 الوقت: 12:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الشركات الايرانية تبدى استعدادها لانتاج دواء فاويبيراوير

الشركات الايرانية تبدى استعدادها لانتاج دواء فاويبيراوير

قال اخصائي الامراض العفونية وعضو اللجنة الوطنية لمکافحة كورونا الدكتور " مسعود مرداني " ان الشركات الايرانية لها القدرة في انتاج دواء فاويبيراوير المستخدم لعلاج الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا و اعلنت استعدادها لانتاجه .
واضاف الدكتور مرداني اليوم الثلاثاء لارنا في حال تحقيق التجارب السريرية نتائج ايجابية فأن الشركات المنتجة للدواء على اتم الاستعداد لانتاج دواء فاويبيراوير لعلاج المصابين بمرض كورونا .
واردف اخصائي الامراض العفونية ان الصين اهدت كمية من هذا الدواء  لايران واجريت الاختبارات الضرورية عليها مبينا ان النتائج الاولية للاختبار كانت ايجابية ونحن بانتظار التقرير النهائي .
واشار مرداني الى ان الصين ومنذ ثلاثة اشهر تستخدم هذا الدواء وكانت نتائجة جيدة في علاج المصابين مضيفا ان فاويبيراويرا هو دواء مضاد للفيروس انتجته اليابان للمناعة من الانفلونزا وكانت نتائجة مؤثرة في علاج حمى كونغو قبل عامين .
واكد الدكتور مرداني ان بعض الادوية المستخدمة في علاج مرض الايدز اثبتت فاعليتها وبنسبة 30% في علاج كورونا وكذلك دواء الكروكين المستخدم لعلاج الملاريا.
وفي النهاية اكد مرداني على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا ومنها غسل اليدين بشكل مستمر وعدم التجمع ورعاية مسافة المترين والاهم من ذلك الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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