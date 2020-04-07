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|رقم الخبر: 279163
|تاريخ النشر: نيسان 06, 2020
|الوقت: 19:14
|الاقسام: عربيات
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طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عشرات الغارات خلال الأيام الماضية على عدد من المحافظات.
وأفاد مصدر عسكري للمسيرة، أن طيران العدوان شن أكثر من 150 غارة خلال الـ5 أيام الماضية استهدفت بأغلبها محافظتي مارب والجوف.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية أكثر من 35 غارة استهدفت محافظة مارب وحجة وصعدة والبيضاء والجوف.
يأتي ذلك في سياق الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها تحاف العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات في ظل صمت أممي.
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