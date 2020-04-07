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رقم الخبر: 279160 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 18:58 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يوافق على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة كورونا

قائد الثورة يوافق على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة كورونا

أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تثمينه لموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة فايروس كورونا وإدارة تبعاته في البلاد، وأصدر الأوامر اللازمة لتوفير الإحتياجات الضرورية في هذا المجال.

ان مكتب رئيس الجمهورية بعث برسالة إلى محمد باقر نوبخت مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والمزانية، أبلغه فيها بتهميش روحاني على رسالة مكتب قائد الثورة بشأن موافقة سماحته على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية.

وكتب روحاني في تهميشه على رسالة مكتب قائد الثورة: يجب توفير إحتياجات وزارة الصحة من هذا المصدر ولابد من الإستفادة قدر الإمكان من الإنتاج الداخلي وخاصة من الشركات المعرفية. كما يجب تقديم المساعدات اللازمة لصندوق ضمان العاطلين عن العمل خلال الأسبوع القادم، ومناقشة التفاصيل في المجلس الإقتصادي للحكومة.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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