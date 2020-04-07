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رقم الخبر: 279157 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
روحاني يثني على مكرمة قائد الثورة بمنح الحكومة مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية

روحاني يثني على مكرمة قائد الثورة بمنح الحكومة مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية

اعرب رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" عن تقديره لموافقة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" على طلب الحكومة بسحب مبلغ وقدره مليار يورو من صندق التنمية الوطنية واستخدامه لمكافحة فيروس كورونا واحتواء نتائج انتشار هذا الفيروس داخل البلاد.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجهورية اليوم الاثنين، ان روحاني وجّه رئيس منظمة التخطيط والميزانية "محمد باقر نوبخت"، بتوظيف هذا المبلغ لصالح المشاريع والجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية الى نوبخت، انه ينبغي تلبية احتياجات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من هذا المبلغ، وان يتم قدر الامكان التعويل على الانتاج المحلي وتجنيد طاقات الشركات المعرفية في هذا الخصوص؛ الى جانب تقديم الدعم اللازم لصندوق ضمان العمل (البطالة) في غضون الاسبوع القادم ومناقشة تفاصيل هذا المشروع خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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