كشف مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، عن ابرز التحديات التي تواجه اجراء انتخابات مبكرة، فيما اشار الى ان الانتخابات يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة.

وقال المصدر وفق ما نقلت عنه السومرية نيوز ان "مفوضية الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات، لكن قبل ذلك يجب أن تتوفر شروط معينة، في مقدمتها قانون الانتخابات الذي ما زال في البرلمان بانتظار التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة"، موضحا أن "المفوضية تحتاج ما بين 6 و9 أشهر قبل موعد الانتخابات في حال توفر قانون الانتخابات، وتم تخصيص موازنة مالية لإجراء العملية الانتخابية".

وتابع أن "الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة منذ الآن"، موضحا أن "ذلك مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والموعد الذي ستحدده".