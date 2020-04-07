أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، حول سقوط صواريخ على شركة نفط امريكية بمحافظة البصرة، مشيرة الى العثور على 11 صاروخا "لم تطلق".

وجاء في بيان الخلية، إن القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية.

وأوضح البيان، أنه تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة وبداخلها 11 صاروخاً لم تطلق وقد جرى ابطالها وتفكيكها، مؤكدا عدم تسجيل اي خسائر تذكر.

وافاد مصدر امني لـ السومرية نيوز، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية بالبصرة.