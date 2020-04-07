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رقم الخبر: 279150 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 18:06 الاقسام: عربيات  
الفتح يدين استهداف منشآت البصرة النفطية ويطالب بـ أقصى العقوبات بالمجاميع التخريبية

الفتح يدين استهداف منشآت البصرة النفطية ويطالب بـ أقصى العقوبات بالمجاميع التخريبية

أدان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري في البرلمان العراقي استهداف المنشآت النفطية في منطقة البرجسية في البصرة ودعا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى متابعة المجاميع التخريبية وإنزال أقصى العقوبات بها.

واعتبر تحالف الفتح، الاثنين، استهداف شركة نفطية في البصرة "عملاً إجرامياً وتخريبياً"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى حماية الشركات ومتابعة "المجاميع التخريبية" التي تهدف إلى الأضرار بالعراق وإنزال أقصى العقوبات بها.

وقال التحالف في بيان، "تابعنا بقلق بالغ وامتعاض شديد الأخبار التي تحدثت عن قيام مجموعة تخريبية باستهداف منشآتنا النفطية باستهدافها إحدى الشركات العاملة في منطقة البرجسية ب‍البصرة".


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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