  • الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279149 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 18:04 الاقسام: عربيات  
طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية

طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عشرات الغارات خلال الأيام الماضية على عدد من المحافظات.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة، أن طيران العدوان شن أكثر من 150 غارة خلال الـ5 أيام الماضية استهدفت بأغلبها محافظتي مارب والجوف.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية أكثر من 35 غارة استهدفت محافظة مارب وحجة وصعدة والبيضاء والجوف.

يأتي ذلك في سياق الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها تحاف العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات في ظل صمت أممي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2022 sec