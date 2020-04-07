من أهم الإستراتيجيات التي تساعد على التفكير الإيجابي هي التفكير في التحديات التي تواجهك بحياتك، ثم كتابة الأهداف ثم كتابة الشخصية التي سوف تعتمدها لتحقيق هذه الأهداف والمهارات التي تريد أن تطورها للوصول إلى تلك الشخصية، مثل اللباقة في الكلام أو التحدث أمام جمهور وغيرها.

تقول د.أميرة حبراير الخبيرة النفسية: «يساعدك التفكير الواعي في التخلص من التفكير السلبي وإيجاد ما هو إيجابي في ما تواجهينه. سجلي أفكارك على ورقة لتحدِّي ما هو سلبي، واقنع نفسك بأنك قادرة على العمل والإنجاز وأنك لست بالضعف الذي تظنينه في نفسك عندما تتحدين الأفكار السلبية بوعي، ستري أنها كانت فقط أفكاراً خاطئة، فيجب أن تفكري بعقلانية وترتبي أفكارك لكي تستطيعي اكتساب التفكير الإيجابي، وتتخلصي من التفكير السلبي، وتصبحي منظمة وواعية بقدراتك ومقبلة على أعمالك ومشاريعك بكثير من الانضباط والعزم».

نصائح لتحويل التفكير السلبي لإيجابي

تغيير لغة الجسد، التحدث عن مشاعرك، التوقف عن التفكير لمجرد دقيقة، غيّر طريقة تفكيرك، تكون مبدع، الخروج للمشي، والبدء بكتابة إنجازاتك.